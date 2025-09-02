İki Orman Yangını Sürüyor, Zorluğun Devamı

ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen ve etkisini sürdüren iki orman yangını ile mücadele devam ediyor. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki kuvvetli rüzgar bu çalışmaları zorlaştırıyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Dün başlamış olan iki ayrı bölgedeki orman yangınları, çok sayıda helikopter ve ekip ile müdahale ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, yangına karşı yapılan müdahaleyi daha da güçleştiriyor. Enerjisi yükselen yangın, Karabük-Kastamonu kara yolunun kuzey kesiminde etki gösteriyor.