İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, iki aracın çarpışması ile 5 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sularında Yalvaç ilçesi Senirkent Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan verilere göre, sürücüleri tespit edilemeyen 32 ABL 137 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen 09 ZD 840 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yer alan Sabahattin K., Seyfi K., Ahmet Y., Mehmet Ü. ve Sebahattin K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

TRAFİK SIKINTISI VE İNCELEME

Kaza dolayısıyla bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.