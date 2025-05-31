İki Otomobil Çarpıştı, İki Kişi Yaralandı

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Karacadağ Mahallesinden Kulu’ya ilerleyen E.A. yönetimindeki 68 ACD 239 plakalı otomobil ile Y.Ö. idaresindeki 06 YR 523 plakalı araç, Kulu girişi Ahmet Baran Caddesi’nde çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, 68 ACD 239 plakalı otomobilde bulunan E.A. ve eşi E.A. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat süreci başlatıldı.