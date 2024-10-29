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İki PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, turuncu listede bulunan iki üst düzey PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TÜRKİYE’DE BİR OPERASYON DAHA

Ali Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik bilgilerini aktardı. Turuncu kategoride yer alan Ferhat Serhildan (Kod adıyla) İlhan Tekinalp ile Devrim Cudi (Kod adıyla) Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristlerin, Siirt’in Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen “GÜRZ-24” operasyonu kapsamında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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