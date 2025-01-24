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İki Roman: Kadınların Mücadelesi ve Duyguları

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YENİ DOĞAN BEBEĞE DUYULAN SEVGININ ÇATIŞMASI

Yazar Claire Kilroy, “Asker ile Denizci” adlı romanında, yeni doğmuş bebeğine karşı beslediği güçlü sevginin kimlik hissindeki sarsıcı değişimle olan çatışmasını gözler önüne seren etkileyici bir kadın karakter oluşturuyor. Roman, kadının evliliğindeki sorunlar etrafında dönerken, aşk, otonomi, birliktelik ve sorumluluk gibi konular üzerinde derinlemesine bir inceleme gerçekleştiriyor.

İLERİDE YAYINLANACAK ROMANLAR

Diğer yandan, Melisa Kesmez’in “Çiçeklenmeler” adlı eseri de Ocak 2025’te yayınlanacak. Bu roman, okuyucuların ilgisini çekecek başka bir önemli yapıt olarak dikkat çekiyor.

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