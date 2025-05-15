İki Şahıs, Otomobilin Lastiklerini Çaldı

OTOMOBİLİN LASTİKLERİ ÇALINDI
Afyonkarahisar’da park halinde bulunan bir otomobilin dört lastiği çalınarak araç takozlar üzerinde bırakıldı. Olay, Nazmi Saatçi Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, park halindeki aracının lastiklerinin çalındığını tespit eden bir vatandaş, polisi arayarak yardım talep etti.
POLİS OPERASYONUYLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İhbar üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan, lastikleri çalınan ve takozlar üzerinde bırakılan otomobil ilginç görüntüler oluşturdu.