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İki Şahıs Uyuşturucu İçin Yakalandı

UYUŞTURUCUDAN YAKALAMALAR

Çorum’un Osmancık ilçesinde gerçekleştiren bir operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden biri tutuklandı.

İKİ ŞAHSIN TESPİTİ

Edinilen bilgilere göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde Ü.K. ve E.A. isimli iki şahsın ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Jandarma ekipleri belirledikleri şahıslardan Ü.K.’nin ilçe merkezinde bulunan evine operasyon düzenledi.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Gerçekleştirilen operasyonda, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi’ne götürüldü.

HAKİM KARŞISINDAKİ DURUM

Hakim karşısına çıkarılan Ü.K., tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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