İki Şahıs Yere Yığıldı Hastaneye Kaldırıldı

KAHTA İLÇESİNDE ZOMBİ BENZİ ALTINDA RAHATSIZLIK DUYULDU

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, bilinç kaybı yaşayan iki kişi, aldıkları maddelerin etkisiyle zombi benzeri hareketler sergileyerek yere yığıldı. Olay, Turgut Özal Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde dengesiz hareketler yapan iki kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar, bu kişilerin tehlike oluşturduğunu belirtti.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, iki şahısı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili polis incelemesi sürerken, çevredeki vatandaşlar ise yaşananların getirdiği rahatsızlığı ve endişeyi dile getirdi. Bölgede benzer olayların artış göstermesinden kaygı duyduklarını ifade eden vatandaşlar, bu tür durumların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, halkın bu tür olumsuz durumlar karşısında daha dikkatli olmaları gereken bir konu olduğunu vurguladı. Olayın detayları ve sebepleri üzerine yapılacak incelemelerin ardından, gerekli açıklamalar yapılması bekleniyor.