İki Sanık Serhat Akın Davasında Tahliye Edildi

YARGILAMAYA BAŞLANDI

Eski milli futbolcu Serhat Akın’ın İstanbul Beykoz’da uğradığı silahlı saldırı ile ilgili olarak haklarında dava açılan biri firari, 5’i tutuklu toplam 7 sanığın yargı süreci dün başladı. Dava Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Eyüp Üzer, İriş Torun, Yunus Görecek, Ozan Dalmaz ve Osman Mukan getirildi. Ayrıca duruşmada, tutuksuz sanık Muhammet Alay ile taraf avukatları da yer aldı.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Tutuklu sanıklardan İriş Torun, savunmasında olayın detaylarına yer verdi. İriş Torun, “Osman ve Ozan’ı Aydos’tan alıp Esenyalı’ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda ‘Adam vurduk.’ dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü.” şeklinde ifade etti. Müşteki Serhat Akın ise olayın hemen öncesinde yaptığı canlı yayında, “Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim.” dedi.

TUTUKLULUK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklulardan İriş Torun ve Yunus Görecek’in tahliyesine, diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca firari sanık Hasan Şahin hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmedildi.

OLAYIN ARKA PLANI

Eski milli futbolcu Serhat Akın, 27 Eylül 2024’te Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bu saldırıya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 5’i tutuklandı. Soruşturma dosyasında, saldırının yurt dışından gelen bir talimat üzerine gerçekleştirildiği ve olay öncesinde saldırganların keşif yaptığı belirtiliyor. Serhat Akın’ın yaralanmasının “parçalı kemik kırığı” olarak değerlendirildiği ve “hayati fonksiyonlarına ağır şekilde etkisi” bulunduğu kaydedildi.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Eyüp Üzer ve Osman Mukan hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan toplam 13’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Firari sanık Hasan Şahin için ise “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca, Yunus Görecek, İriş Torun ve Muhammet Alay’ın “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım” suçundan 6,5 yıldan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Şüpheli Ozan Dalmaz hakkında ise 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.