İki Sevgili Sokakta Tartıştı, Kadın Darbedildi

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, iki sevgili arasında belirsiz bir sebepten dolayı bir tartışma meydana geldi. Bu tartışma, şiddet dolu bir hale dönüşerek, adamın kıza darp etmesiyle sonuçlandı. O anlar ise bir kamera tarafından kaydedildi.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Sahil bölgesinde meydana gelen olayda, iki sevgili arasında başlayan tartışma sürerken, kız “bırak” diye bağırması üzerine erkek, sinirlerine hakim olamayıp kıza tokat attı. Bu durumu gören yanlarındaki iki kişi, adamı sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Yaşanan bu olay, cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.