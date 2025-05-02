İki Su Firmasına Cezalar Verildi!

ERİKLİ VE PINAR SU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdı. Alınan karara göre bu iki su firması idari para cezası ile karşı karşıya kaldı.

CEZALAR BELİRLENDİ

Rekabet Kurumu, Erikli’ye 21 milyon 106 bin 469,63 TL, Pınar Su’ya ise 4 milyon 877 bin 401,33 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Kurum, ambalajlı su üretim ve satış sektöründe faaliyet gösteren bu iki firmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerini tespit etti.

SORUŞTURMA DETAYLARI

21.09.2023 tarihinde alınan karar ile yürütülen soruşturma, Rekabet Kurulu tarafından gerçekleştirildi. 24.04.2025 tarihli toplantısında, bu firmaların rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaparak kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği sonucuna varıldı. Kurul, ihlalin tespit edilmesi sonrasında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu çerçevede Ericli’ye 21.106.469,63 TL, Pınar Su’ya ise 4.877.401,33 TL ceza kesildi.