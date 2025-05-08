İki Suçlu Gürcistan’da Yakalandı

İKİ SUÇLUNUN YAKALANMASI VE İADE SÜRECİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan iki kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda “silahla birden fazla kişiyle yağma” suçu nedeniyle aranan M.S. ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak” suçuyla aranan H.A’nın Gürcistan’da ele geçirildiğini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

“Kırmızı bültenle aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar.” diyen Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: “Bu kabine dönemimizde 16’sı terör, 80’i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti, 169’u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurt dışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık.” Ayrıca, Adalet Bakanlığı ile operasyonlarda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı’yla çalışan kahraman polisleri de tebrik etti.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KARARLILIĞI

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirlerini teker teker yakalayıp Türkiye’ye geri getirme kararlılıklarının sürdüğünü vurguladı. “Türk polisinden kaçamayacaklar.” sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu.