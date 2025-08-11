Haberler

İki Şüpheli Kamyoneti Çaldı.

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Olay, Yeşilkent Mahallesi 557’nci sokakta sabah saat 04.30 civarında yaşandı. İki şüpheli, park halindeki kamyonetin yanına gelerek kısa bir zaman içinde aracın sol kapısını açtı.

Şüphelilerin Harekete Geçişi

Aracı çalıştıran şüpheliler, kamyonete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde kamyonetini gideceği yerde bulamayan araç sahibi, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek durumu polis merkezine bildirdi ve şikayette bulundu.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olayı takip eden polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için gerekli çalışmalara başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

