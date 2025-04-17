İki Şüpheli Sahte Altınla Yakalandı

Sahte Altın Dolandırıcılığı Şüphelileri Yakalandı

Bursa, Bilecik ve Kütahya’daki kuyumcuları dolandıran iki şüpheli, gerçekleştirdikleri eylem sırasında suçüstü yakalandı. İnegöl’de bulunan Kuyumcular Çarşısı’na gelen şahıslar, iki adet gram altını bozdurmak için kuyumcuya başvurdu. Kuyumcu, yaptığı incelemede altınların gerçek olduğunu belirledi. Daha sonra iki kişi, 40 adet gram altını bozdurmak istediklerini söyledi.

Kuyumcunun İhbarı Üzerine Ekipler Harekete Geçti

Kuyumcu, 42 adet gram altını teslim alarak yaklaşık 200 bin TL ödedi. Ancak, altınları tek tek incelediğinde 40 tanesinin sahte olduğunu fark etti. Durumu ihbar eden kuyumcu sayesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmalarla, güvenlik kameralarından tespit ettikleri H.İ.K. (37) ve E.S. (25) isimli şüphelileri, Bursa merkezde başka bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakaladı.

Ele Geçirilen Sahte ve Gerçek Altınlar

Yapılan operasyon sonucunda, İnegöl, Bozüyük ve Emet ile Tavşanlı ilçelerinde dört kuyumcuyu dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin araç ve üstlerinden 76 adet 1’er gramlık sahte altın, 10 adet 1’er gramlık gerçek altın, 7 adet gerçek cumhuriyet altını ve 143 bin TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.