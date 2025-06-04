İki Şüpheliye Kadın Kıyafeti Giydirildi

İSTANBUL’DA ŞOK EDİCİ OLAY

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Boğazköy Mahallesi’nde meydana gelen olay, sinema sahnelerini andırıyor. İddialara göre, tanıdıklarının kuşlarını çaldığı öne sürülen iki kişiyi tespit eden bir grup genç, bu şüphelileri yakaladı. Ancak, olayın gelişimi beklenmedik bir boyuta ulaştı; gençlerin hırsızlıkla suçladığı kişilere karşı uyguladığı yöntem oldukça şok edici.

KADIN KIYAFETİ GİYDİRME ALAYI

Yakalanan iki şüpheli zorla kadın kıyafeti giymeye zorlandı ve bu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elinde kesici bir aletle oturarak, kadın kıyafeti giydirilen şüphelilere söylediklerini tekrarlatıyor. Şüphelilerin, bu görüntüleri kendi aralarında ve arkadaşlarına paylaştıkları ileri sürülüyor.

ZORBALIK GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Boğazköy Mahallesi’nde gerçekleşen bu olay, hırsızlık iddialarının yanı sıra zorbalık boyutuyla dikkat çekiyor. Videoyu çeken kişilerin, şüphelilere uyguladığı bu yöntemlerin kamuoyunda tartışma yaratması bekleniyor. Olayla ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlatıp başlatmadığı henüz belli değil, ancak bu görüntülerin sosyal medya platformlarında yayıldığı ifade ediliyor.