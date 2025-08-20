İki Sürücü Ve Bir Yolcu Yakalandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kağıthane’de, ambulansta yol vermeyen iki sürücü ve bir yolcu, ortasında kavgaya tutuşarak yakalandı. Olay, 18 Ağustos tarihinde Seyrantepe’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kargo kamyonu sürücüsü, bir otomobil sürücüsü ve bir yolcu, yol verme sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. İki sürücü de birbirine yol vermemek için direnince, geride bir ambulansın beklediği gözlemlenmişti. Ambulans sürücüsü, siren çalarak defalarca yol istemesine rağmen sürücülerin tartışması bir türlü sona ermedi.

EMNİYETİN MÜDAHALESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın cep telefonu görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, plaka bilgi ve kimlik bilgileri tespit edilen 47 yaşındaki F.Ş, 44 yaşındaki F.T. ve 53 yaşındaki Z.T. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan kişilere, Karayolları Trafik Kanunu’nun “geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek”, “taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleri ile belirtildiği yerde duraklamak” ve “taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak” maddelerinden idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, Z.T. isimli şahsa “cebir veya tehdit kullanarak araçların hareket etmesini engellemek, durdurmak” maddesinden adli işlem başlatıldı. Bu tür olayların, trafikte güvenliği tehlikeye attığı ve acil durumlarda müdahale gereksinimini artırdığı belirtiliyor.