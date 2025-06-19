İki Takım Üzerinde Fenerbahçe Beko

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe Beko, iki takım arasındaki serinin ilk maçıyla 94-76’lık skorla galip gelerek seriyi 1-0’a taşıdı. Bu heyecan verici müsabakanın gerçekleştirileceği yer ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Maç, 19 Haziran Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Basketbol Süper Ligi Play-Off serisinde yer alan üçüncü mücadele, 21 Haziran Cumartesi gününde yine saat 20:30’da oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki bu karşılaşma, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Bein Sports 5, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli şekilde erişilebiliyor. Diğer yandan, beIN Sports Haber kanalı ise Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaraları ile şifresiz olarak izlenebiliyor.

MAÇIN YERİ VE TARİHİ

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka arasındaki bu önemli karşılaşma, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu’nda yapılacak. Saat 20:30’daki maça yoğun ilgi bekleniyor.