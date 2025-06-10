İki Taksi Şoförü Kavga Etti

AVCILAR’DA TAKSİ ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA

İddialara göre, Avcılar’daki Gümüşpala Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iki taksi şoförü arasında bir müşteri alma meselesi yüzünden kavga çıktı. Üzerlerinde bulunan cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, taksi şoförleri yumruklaşırken yerlerde sürüklendikleri görüldü. Olay, Şükrübey metrobüs üst geçidi yakınlarında meydana geldi ve kavga esnasında çevredeki insanlar olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

KAVGA SONUCUNDA MÜŞTERİLER SİGORTALANMADI

Olayın gelişimi sırasında, 3 müşteri bir taksiye binmek için ellerini kaldırdı. Bunun üzerine D-100 yan yolunda giden iki taksi aniden durdu. Her iki şoför de müşterilerin kendilerini çağırdığı konusunda ısrar edince aralarında bir tartışma çıkmaya başladı. Müşteriler ise yaşanan gerginlik sonucunda her iki taksiye de binmeyeceklerini belirterek olay yerinden ayrıldı. Taksi şoförleri de daha sonra araçlarına binip caddeden uzaklaştı.

RESTORANDAKİ TARTIŞMA KAVGA HALİNE GELDİ

Aynı gece Firuzköy Mahallesi’nde gerçekleşen başka bir olayda, Küçükçekmece Gölü kıyısındaki bir restoranda bir tartışma patlak verdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen bu tartışmada, müşteriler birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgaya neyin neden olduğu belirlenemedi, ancak sonucunda 2 kişi yaralandı. İş yerinde bulunanların müdahale etmesiyle kavga sona erdi.