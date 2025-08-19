İki Tır Çarpıştı, Maddi Hasar Var

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Afyonkarahisar’da seyir halindeki iki tırın birbirine çarptığı ve birinin yan yattığı trafik kazası maddi hasarla sona erdi. Olay, dün gece Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

KAZAYA NEDEN OLAN SEBEPLER

Alınan bilgilere göre, 08 K 3009 plakalı tır ile plakası henüz belirlenemeyen diğer bir tır, bilinmeyen nedenlerden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın ardından 08 K 3009 plakalı tır yan yatarak kazayı oluşturdu. Neyse ki korku veren bu kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Kazanın sonucunda hiçbir bireyin yaralanmaması, sevindirici bir durum oldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak inceleme işlemlerine başladı.