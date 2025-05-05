İki Trafik Kazasında Üç Yaralı Var

İKİ AYRI TRAFİK KAZASI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik olayında toplam 3 kişi yaralanıyor. İlk kaza, Safkan Mustafa Ç.’nin yönetimindeki 55 APS 024 plakalı motosikletin, Pazaryeri-İnegöl kara yolunun 5. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Mehmet K.’nin kullandığı 26 AJC 722 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geliyor. Bu çarpışma sonrasında motosiklet, devrilerek tarlaya savruluyor. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu Mehmet B, olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

İKİNCİ KAZA VE YARALANANLAR

D 650 Kara Yolu Pazaryeri Kavşağı’nda ise 42 yaşındaki Ahmet Y.’nin kullandığı 26 AEN 341 plakalı otomobil, yine aynı yönde seyir eden 28 yaşındaki Oğuzhan U.’nun yönetimindeki 10 BS 110 plakalı otomobile arkadan çarpıyor ve bu çarpışmanın ardından devriliyor. Bu kazada yaralanan Fehriye U. da sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmekte.