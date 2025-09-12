Haberler

İki Turist Kayboldu, Kurtarıldı

TURİSTLER YAYLADA YOLUNU KAYBETTİ

Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada kaybolan iki yabancı turist, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde kurtarıldı. Yukarı Kavrun Yaylası’na gitmekte olan 48 yaşındaki V.W ve 47 yaşındaki D.A, olumsuz hava koşulları nedeniyle yönlerini kaybetti. Bu durum üzerine hemen arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 13 SAAT SÜRDÜ

Arama çalışmalarında jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri görev aldı. Yaklaşık 13 saat süren çalışmalar sonucunda, turistlerin bulunduğu yer tespit edildi. Ekiplerce ulaşılan V.W. ve D.A’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve daha sonra ilçe merkezine taşındılar.

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

