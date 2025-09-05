İki Ülke İlişkilerini Güçlendirmek Gerekir

ZİYARET HAZIRLIKLARI

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Soran Valisi Halgord Şeyh Necib ve beraberindeki heyet, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Vali Halgord Şeyh Necib, Vali Yardımcısı Hakim Teli, Mergasor Kaymakamı Gafor Ahmet, Çoman Kaymakamı Ahmet Barzan, Serzer Gümrük Müdürü Ezzettin Reit, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Reit Harki ve diğer kamu kurum temsilcileri, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Köroğlu ve Genel Sekreter Cengiz Aras tarafından karşılandı.

TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve turizm amaçlı geliş-gidişlerin artırılması konuları ele alındı. Ayrıca Üzümlü ve Serzer Sınır Kapısı’nın modernizasyonuna yönelik iki ülke hükümetlerine yapılacak girişimler ile Van ve Soran arasındaki iş birliği fırsatları tartışıldı. Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, “Akrabalık bağlarımızın olduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile bu bağlarımızı güçlendirmeli ve daha çok gidiş-gelişler yapmalıyız. Van TSO olarak daha önce 4 kez Duhok, Erbil ve Süleymaniye’ye gittik. Bizim için önemli bir pazar olan Irak Kürdistan Bölge Yönetimi şehri Erbil’de Van Tanıtım Gecesi düzenledik. Bundan sonraki süreçte de gidişlerimiz devam edecek. Valimizin daveti üzerine Soran’a da inşallah yakın zaman bir ziyaretimiz olacak. İlimiz ile Soran arasındaki bağların güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve iş birliklerinin yapılması, iki ülke ilişkilerine olumlu yönde katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

HEDİYE TAKDİMİ VE SONUÇ

Çeliktaş, ayrıca Üzümlü ve Sınırlı Sınır Kapıları’nın modernizasyonu için girişimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. Görüşme, hediye takdimiyle sona erdi.