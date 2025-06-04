İki Ultra Maratoncu, Malatya’da 150 Çocukla Buluşacak

ORZAKS’IN YENİ ÇALIŞMASI

Takviye edici gıda markası Orzaks, toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle dikkat çeken bir projeye daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk kadın ultra maraton koşucusu 66 yaşındaki Bakiye Duran ile ultra maraton koşucusu 43 yaşındaki Bilal Gül, Kilimanjaro Ultra Trail Maratonu’nu tamamladıktan sonra Orzaks’ın katkılarıyla Malatya’da depremden etkilenen 150 dezavantajlı öğrenciyle buluşacak. Deneyimli sporcular, yalnızca sosyal sorumluluk amacıyla, zorlu doğa koşullarında 40 yaş üzeri sporcuların katılımıyla düzenlenen Kilimanjaro Ultra Trail Maratonu’nu Orzaks’ın sponsorluğunda gerçekleştirecek.

KILIMANJARO MARATONU DETAYLARI

Tanzanya’da start alacak maratonda, ilk gün 30-35, ikinci gün 40-45, üçüncü gün 50-60, dördüncü gün ise 80 kilometreden fazla mesafe kat edilecek. Bakiye Duran ile Bilal Gül, Kilimanjaro Dağı’na 5 bin 900 metrelik tırmanışları esnasında -20 dereceyi bulan dondurucu hava şartları ile mücadele edecek. Zirveye Türk bayrağının yanı sıra Orzaks bayrağını da taşıyacak olan iki sporcu, zirveye tırmandıktan sonra dağın etrafındaki maratonla birlikte toplam 262 kilometrelik mesafeyi 5 gün içinde tamamlayacak.

MALATYA’DA İLHAM VERİCİ BULUŞMA

Maratonun ardından, iki ultra maratoncu Malatya Doğanşehir’deki Kurucaova Köyü’nün Kurucaova İlkokulu’nda, depremden etkilenen 150 dezavantajlı çocukla bir araya gelecek. Sporcular, bu anlamlı toplantıda çocuklarla ilham verici deneyimlerini paylaşacak ve Orzaks’ın vitamin ve mineral desteklerini onlara ulaştıracak. Sporun sınır tanımayan ruhuyla toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen Orzaks, bu proje sayesinde insani değerlere ve dayanışmaya bir kez daha vurgu yaparak sürdürülebilir sosyal etkiye katkı sunmayı amaçlıyor. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede sosyal projelerde yer alan Bakiye Duran ile renkli takım elbiseleriyle müsabakalara katılarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Bilal Gül, yarış öncesi ve sırasında ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral desteğini Orzaks’tan alacak.