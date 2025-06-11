İki Yavru Kedi Kurtarıldı

2 YAVRU KEDİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KURTARILDI

Çankaya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Ev sahipleri, kot katındaki dairelerinden gelen kedi seslerini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedilerin bulunduğu bölgeye ulaşmak için havalandırma boşluğunun üzerini kapatan demirleri kesmek zorunda kaldı. Kurtarma süreci boyunca, yavru kedileri çekmek amacıyla özel hazırlanan ağın içine mama yerleştiren ekipler, kedileri kendilerine çekmek için zaman zaman sesler çıkardı. Yavru kediler, yaklaşık 2 saat süren çabalar sonucunda, ev sahiplerinin de yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

ÇEVRE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Olayın ardından çevre sakinleri ve bina sakinleri, itfaiye ekipleri yönelik memnuniyetlerini ifade ederek teşekkürler sundu. Yavru kedilerin kurtarılması, apartman sakinleri arasında sevinçle karşılandı.