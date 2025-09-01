İki Yıl Ekilmeyen Tarlalar Devlet Kiralayacak

YENİ UYGULAMA BAŞLADI

Türkiye’de kullanılmayan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Bugünden itibaren, iki yıl süreyle ekilmeyen tarlalar, devlet tarafından sezonluk kiraya verilecek. Yapılan düzenlemeye göre, arazi sahipleri 1 Eylül 2025 tarihine kadar 45 gün içerisinde resmi başvuruda bulunmazsa, söz konusu tarlalar otomatik olarak kiralama sürecine dahil edilecek.

KİRA GELİRLERİ ARAZİ SAHİPLERİNE AKTARILACAK

Yeni düzenlemeye göre, kiralanan arazilerin kira bedeli doğrudan arazi sahiplerine ödenecek. Eğer arazi sahibi vefat ederse veya miras paylaşımı tamamlanmamışsa, kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaplara yatırılacak ve bu hesaplar üç aylık vadelerle nemalandırılacak.

Kiraya verilecek arazilerin belirlenmesi için il ve ilçe müdürlüklerinde Arazi Tespit Komisyonları kurulmuş durumda. Bu komisyonlar, kadastro verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanarak boş arazileri tespit etti. Gerçekleştirilen yerinde kontrollerde:

Antalya’da 4 bin 300 dekar,

Konya’da 10 bin dekar,

Kayseri’de ise 1.650 parsel işlenmeyen tarım arazisi belirlendi.

TOPLAM 300 BİN DEKAR ARAZİ EKİLMEDİ

2024 üretim yılı itibarıyla mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmedi. Kiralama işlemleri Kasım 2025’ten itibaren başlayacak. Her yıl aynı yönetmelik çerçevesinde tespit ve kiralama süreçleri devam edecek.

ONLİNE BAŞVURULAR YAPILABİLİYOR

Arazi kiralamak isteyenler “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” ile il tarım müdürlüklerine başvurabilecek. Ayrıca, başvurular Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.

KÖY SAKİNLERİNE ÖNCELİK

Kiralama süreçlerinde öncelik, arazinin bulunduğu köyde ikamet eden kişiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına verilecek. Eğer birden fazla öncelikli istekli olursa, en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak. Öncelikli gruplardan talep olmazsa, diğer istekliler arasında en yüksek teklif veren kazanacak. Kiralanan araziler yalnızca tarımsal faaliyetler için kullanılabilecek. Tarım dışı amaçlarla kullanıldığı tespit edilirse, sözleşmeler iptal edilecek.