İki Yıl Ekilmeyen Tarlalar Kiraya Verilecek!

YENİ UYGULAMA İLE ATIL TARIM ARAZİLERİ EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Türkiye’de atıl durumda bulunan tarım arazilerinin yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Bugünden itibaren, iki yıl süreyle ekim yapılmayan tarlalar, devlet tarafından dönemsel olarak kiraya verilecek. Bu düzenlemeye göre, arazi sahipleri, 1 Eylül 2025 tarihine kadar 45 gün içinde resmi başvuru gerçekleştirmezse, tarlaları otomatik olarak kiralama sürecine dahil edilecek.

KİRA GELİRİ ARAZİ SAHİBİNE DÖNECEK

Kiralanan arazilerin kira bedelleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Eğer arazi sahibi vefat ederse ya da miras paylaşımı tamamlanmamışsa, kira gelirleri kamu bankalarında açılan hesaplara yatırılacak ve bu hesaplar üçer aylık vadelerle nemalandırılacak.

ARAZİ TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Kiralanacak arazilerin belirlenmesi için il ve ilçe müdürlüklerinde Arazi Tespit Komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonlar, kadastro verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak kullanılmayan arazileri tespit etti. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel işlenmeyen tarım arazisi belirlendi.

KİRALAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

2024 üretim yılı itibarıyla mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmiyor. Bu kiralama işlemleri Kasım 2025’ten itibaren başlayacak. Her üretim yılı için aynı yönetmelik çerçevesinde tespit ve kiralama süreci devam edecek.

ONLINE BAŞVURU İMKANI

Arazi kiralamak isteyen bireyler, “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” ile il tarım müdürlüklerine başvuruda bulunabilir. Ayrıca başvurular, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden online olarak da yapılabilecek.

KİRALAMADA ÖNCELİK KÖY SAKİNLERİNE

Kiralamada öncelik, arazinin bulunduğu köyde ikamet edenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarındaki bireylere verilecek. Eğer birden fazla öncelikli talep olursa, en yüksek teklifi veren kiralama hakkına sahip olacak. Öncelikli gruplardan talep olmazsa, diğer istekliler arasında en yüksek teklif veren kazanan konumuna geçecek. Kiralanan arazilerin yalnızca tarımsal faaliyetler için kullanılması gerekiyor. Tarım dışı amaçlarla kullanıldığı tespit edilirse ilgili sözleşmeler iptal edilecek.