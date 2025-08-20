İki Yüksek Düzeyde Ziyaret Gerçekleşti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Memişoğlu, bu ziyarete dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Sayın Burhanettin Duran’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimi ilettim.” ifadelerini kullandı. Bakan, ayrıca yeni dönemde işbirliklerinin güçlenmesini temenni ettiğini belirterek, “Sayın Başkanımıza ve ekibine yürekten başarılar diliyorum.” şeklinde ekledi.

İLETİŞİM BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

İletişim Başkanı Duran ise, ziyarete dair paylaştığı mesajında, “Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu başkanlığımızda ağırladık.” ifadesini kullandı. Duran, kurumlar arası iş birliği olanakları ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı. Ayrıca, Bakan Memişoğlu’na ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkürlerini iletti.