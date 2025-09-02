İki Zanlı Yangın Suçlamasıyla Tutuklandı

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneanne ve dedesine ait evlere yanıcı madde atıldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı. 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki zanlı, “Kasten yangın suretiyle mala zarar verme ve nitelikli hırsızlık” suçlarından hakimlik tarafından tutuklandı.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Olayın ardından, belediye binası önünde toplanan bir grup, “Menteşe gençlik Gonca başkanın yanında” yazılı dövizler taşıyarak duyarlılık gösterdi. Gösteriye, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları ile eski milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, burada yaptığı konuşmada, “Anneannem ve dedem 90 yaşında, yürümekte zorluk çeken insanlar. Saldırı aslında onlara yapılmadığını biliyorum.” diyerek, olayın ardındaki duygularını dile getirdi. Sadece başlarına bir şey gelmemiş olmasının tesellisi olduğunu belirtirken, “Balkondan içeri girmeden kapıyı kapatmışlar. Molotof içeri girebilir veya üzerlerine düşebilirdi. Komşularımız çok hızlı müdahale ederek yangını söndürebilmiş.” şeklinde konuştu.

FAİLLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Saldırıyı sert bir dille kınayan CHP İl Başkanı Zekican Balcı ise, “Failleri kısa sürede yakalayan emniyet güçlerine, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’e ve Vali İdris Akbıyık’a teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı. Olay, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi’ndeki dairelerine, geçtiğimiz gece saatlerinde yanıcı madde atılmasıyla gerçekleşti ve komşular bu durumu hızla fark ederek yangını söndürdü. Şüpheliler Y.D.K. ve M.C.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.