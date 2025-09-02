İkili Görüşme Gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, Protokolü İmzaladı

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Işıkhan, 12’nci Ortak Daimi Komisyon Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde Azerbaycan Bakanı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, bu ikili görüşmede Aliyev’in göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İLİŞKİLERİMİZ MÜTTEFİKLİK SEVİYESİNE ULAŞTI

Ortak Daimi Komisyon 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni, Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonunda düzenlendi. İmza töreninde konuşma yapan Bakan Işıkhan, “Tek Millet, İki Devlet” anlayışı ile tanımlanan ikili ilişkilerin her geçen gün daha da gelişiyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Işıkhan, “Sayın Cumhurbaşkanlarımızın imzalamış oldukları Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine ulaşmıştır. Çalışma Bakanlıkları olarak bu ilişkilere katkı sağlayacak ve yeni boyutlar kazandıracak işbirliğimizi geliştirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz. Bugün 12’ncisini gerçekleştirdiğimiz ‘Ortak Daimi Komisyon’, mevcut işbirliği anlaşmamız çerçevesinde 23 yıldır ortak çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Gururla ifade edebilirim ki, en köklü ve uzun soluklu Ortak Daimi Komisyon Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mekanizmadır” ifadelerini kullandı.

PROTOKOL İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEK

Işıkhan, 12’nci Ortak Daimi Komisyon Toplantısı’nın mevcut işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, “Kıymetli kardeşimle imza altına alacağımız Toplantı Protokolü ve eki Eylem Planı ile çalışma hayatı, istihdam hizmetleri, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli alanlarda Bakanlıklarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğimiz daha somut hale gelecektir” dedi.

KARŞILIKLI YATIRIM VE İSTİHDAM GENİŞLETİLİYOR

Karşılıklı yatırımların yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımıza nitelikli istihdam olanaklarını genişletiyoruz. Bakanlıklarımız arasında yakın ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Pek çok uluslararası platformda birlikte hareket ediyoruz. Bu kapsamda Bakü’de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi’nin aktif duruma geçmiş olmasını çok önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Ankara’da düzenlediğimiz ‘Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Konferansı’ndan sonra, Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı’nın Azerbaycan’ın Aralık ayında ev sahipliği yapacak olmasından mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

OECD BECERİLER ZİRVESİNE ÖZEL DAVET

Işıkhan, “Ayrıca, OECD ile işbirliğinde 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak ‘OECD Beceriler Zirvesi’ne Azerbaycan’ın özel davetlimiz olarak katılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında tecrübe ve birikimlerimizin paylaşılmasını çok değerli buluyorum” dedi. Protokol kapsamında teknik ekiplerin hazırladıkları Eylem Planı’nın işbirliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Işıkhan, protokolün başarılı olmasını dileyerek, “Bakanlar olarak bizler de çalışmaların uygulanmasını yakından takip edeceğiz. Azerbaycanlı muhataplarımıza ve teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum. İmzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Aliyev, Ortak Daimi Komisyon 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı’nı imzaladı.