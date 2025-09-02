İkili Görüşme Yapıldı. İlişkiler Güçleniyor. Bakanlar Protokol İmzalandı. Yatırım ve İstihdam Artıyor.

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Işıkhan, Ortak Daimi Komisyon’un 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde Bakan Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, ikili görüşmede Aliyev’in göreve geldikten sonra Türkiye’ye yaptığı ilk yurt dışı ziyaretiyle ilgili duyduğu memnuniyeti belirtti.

İLİŞKİLER MÜTTEFİKLİK SEVİYESİNE ULAŞTI

Görüşmenin ardından, Ortak Daimi Komisyon’un 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni kapsamında Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda bir program gerçekleştirildi. İmza töreni sırasında konuşan Bakan Işıkhan, “Tek Millet, İki Devlet” olarak tanımlanan ikili ilişkilerin sürekli gelişiyor olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. “Sayın Cumhurbaşkanlarımızın imzalamış olduğu Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine ulaşmıştır. İşbirliğimizi geliştirmek için ortak bir irade sahibiyiz” dedi. “12’ncisini düzenlediğimiz Ortak Daimi Komisyon, 23 yıldır ortak çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu mekanizma, en köklü ve uzun soluklu olanıdır” diye ekledi.

PROTOKOL İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEK

Işıkhan, 12’nci Ortak Daimi Komisyon Toplantısı’nın var olan işbirliğinin derinleşmesine önemli katkılar sunacağını belirtti. “Toplantı Protokolü ve eki Eylem Planı ile sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, rehberlik ve teftiş gibi alanlarda Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği somut hale gelecektir” diye ifade etti.

KARŞILIKLI YATIRIM VE İSTİHDAM GENİŞLETİLİYOR

Bakan Işıkhan, karşılıklı yatırımların yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını vurguladı. “Vatandaşlarımıza nitelikli istihdam olanaklarını genişletiyoruz. Bakanlıklarımız arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de büyük önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, Bakü’de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi’nin faaliyete geçmiş olmasını önemsiyoruz” dedi. Ayrıca, “Geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Konferansı’nın devamı niteliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı’na Azerbaycan’ın ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” diye belirtti.

OECD BECERİLER ZİRVESİNE ÖZEL DAVET

Işıkhan, “OECD ile işbirliğimiz kapsamında 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz OECD Beceriler Zirvesi’ne Azerbaycan’ın özel davetli olarak katılacağını bildirmekten mutluluk duyuyorum. Çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmak önemli” dedi. Eylem Planı’nın somut çalışmalar içereceğine vurgu yaparak, “Protokolün hayırlı olmasını dileriz. İşlerin uygulanmasını yakından takip edeceğiz” ifadesini kullandı ve Azerbaycanlı muhataplara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Aliyev, Ortak Daimi Komisyon 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planını imzaladı.