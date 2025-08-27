Haberler

İkili Görüşmeler İçin İrtibat Kurulacak

GÖRÜŞMELER İÇİN PLATFORMLAR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelere Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa’nın ev sahipliği yapabileceğini ifade etti. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajda, İngiliz askeri yetkililer ile önceki gün Rusya savaşı hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. “Bu hafta, Rusya ile görüşmelerde platform olabilecek Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile irtibatlarımız olacak. Bizim tarafımızda, bu savaşı bitirmek için her şey hazır olacak” dedi.

BARIŞ İÇİN BASKI VURGUSU

Ayrıca, dünya genelindeki liderlerin barış için Rusya’ya baskı uygulamasının gerekliliğine dikkat çeken Zelenskiy, “Rusya’nın gönderdiği tek sinyal, gerçek müzakerelerden kaçınma niyetidir. Bu da ancak yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri ve gerçek baskı ile değişebilir” ifadelerini kullandı. Bu sözler, uluslararası toplumun Rusya ile olan ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Haberler

Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.