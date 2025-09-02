İkili İş Güvenliği Tehlikede

İŞÇİLERİN YARALANMASINA NEDEN OLAN İSKELE ÇÖKTÜ

Elazığ’da inşaat halinde olan bir binanın dış cephesine kurulan iskele, bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Olay, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Çökme anında iskele altında kalan iki işçi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.