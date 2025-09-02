Haberler

İkili İş Güvenliği Tehlikede

İŞÇİLERİN YARALANMASINA NEDEN OLAN İSKELE ÇÖKTÜ

Elazığ’da inşaat halinde olan bir binanın dış cephesine kurulan iskele, bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Olay, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Çökme anında iskele altında kalan iki işçi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Haberler

Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.