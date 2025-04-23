İkili, Yasadışı Uyuşturucu Yetiştirirken Yakalandı

İKİ ŞAHIS MEVSİMSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMİYLE KENEVİR YETİŞTİRİYORDU

Afyonkarahisar’da, evlerinde mevsimsel iklimlendirme sistemi oluşturup kenevir yetiştiren G.E.Ö. ve A.A. isimli iki kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı. Olay, Emirdağ ilçesinde gerçekleşti ve güvenlik güçleri, şahısların ikametinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde kullandığı yönünde bilgiler aldı.

BAŞKANLIK BASKINLA İŞTE SONUÇ

Düzenlenen baskında, ekipler evde yapılan aramada mevsimsel iklimlendirme sistemi, 1 kilo 407 gram esrar, 63 kök kenevir bitkisi, 32 gram kenevir tohumu ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 297 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olay sonrası, gözaltına alınan şahıslara ateşli silahlar kanununa muhalefetten toplam 19 bin 593 TL para cezası uygulandı.