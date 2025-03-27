İkinci Ara Tatil Yarın Başlıyor

ARA TATİL DÜZENLEMELERİ

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024’te gerçekleştiriyor. Bu ara tatilden sonra yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 31 Ocak Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönemin 3 Şubat’ta başlamasıyla birlikte, ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlıyor ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek. 9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 20 Haziran’da tamamlanacak.