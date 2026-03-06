İkinci Dönem Ara Tatilinin Tarihleri Belirleniyor

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ MART AYINDA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvime göre, ikinci dönem ara tatili mart ayında gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat’ta başlayacak ve bu süreçte öğrenciler ile velilerin dikkat ettiği en önemli konulardan biri de ikinci ara tatilin tarihi.

ARA TATİLİN TARIHI VE BAYRAM İLİŞKİSİ

Öğrenciler ve aileler, Ramazan Bayramı tatilinin ara tatille birleştirip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Eğitim camiasında bu konuya dair farklı yorumlar yapılırken, resmi takvimle birlikte araştırmalar da artış gösteriyor. Bu nedenle, 2. ara tatilin kesin tarihleri ve bayram tatiliyle olan ilişkisi büyük bir merak konusu oldu.

DETAYLAR BEKLENİYOR

Öğrencileri etkileyen akademik takvimle ilgili detaylar, resmi duyurularla netleşecektir. Öğrencilerin ve velilerin beklentilerini karşılamak adına MEB’in yapacağı açıklamalar önemli bir role sahip olacak. Eğitim döneminin ikinci yarısında gerçekleştirilecek olan bu tatil, hem dinlenme hem de ders tekrarı için fırsat sunacak.