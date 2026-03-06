İkinci Dönem Ara Tatilinin Tarihleri Belirleniyor

ikinci-donem-ara-tatilinin-tarihleri-belirleniyor

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ MART AYINDA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvime göre, ikinci dönem ara tatili mart ayında gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat’ta başlayacak ve bu süreçte öğrenciler ile velilerin dikkat ettiği en önemli konulardan biri de ikinci ara tatilin tarihi.

ARA TATİLİN TARIHI VE BAYRAM İLİŞKİSİ

Öğrenciler ve aileler, Ramazan Bayramı tatilinin ara tatille birleştirip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Eğitim camiasında bu konuya dair farklı yorumlar yapılırken, resmi takvimle birlikte araştırmalar da artış gösteriyor. Bu nedenle, 2. ara tatilin kesin tarihleri ve bayram tatiliyle olan ilişkisi büyük bir merak konusu oldu.

DETAYLAR BEKLENİYOR

Öğrencileri etkileyen akademik takvimle ilgili detaylar, resmi duyurularla netleşecektir. Öğrencilerin ve velilerin beklentilerini karşılamak adına MEB’in yapacağı açıklamalar önemli bir role sahip olacak. Eğitim döneminin ikinci yarısında gerçekleştirilecek olan bu tatil, hem dinlenme hem de ders tekrarı için fırsat sunacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’li Bakan Kristi Noem Görevden Alındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, danışmanı Corey Lewandowski ile olan ilişkisi ve tartışmalı görev kararları nedeniyle görevinden alındı.
Gündem

Rusya Avrupa Gaz Pazarını Terk Etmeye Hazırlanıyor

Putin'in Avrupa gaz piyasasından çekilme kararının ardından, Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji şirketlerinin doğal gazlarını Asya pazarına yönlendireceğini duyurdu.
Gündem

Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Oldu

Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden sözleşme imzaladığını açıkladı.
Gündem

Orta Doğu Çatışmaları Finansal Piyasalarda Yeniden Dalgalanma Yarattı

Altın, ons fiyatını 5 bin 143 dolara çıkarırken, güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri nedeni ile düşüş gösterme riski taşıyor.
Gündem

Trumpıin İran Üzerindeki Açıklamaları Dikkat Çekiyor

İran Savaşı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla sürerken, ölü sayısı 1,230'a ulaştı. Çatışmalar 7 gündür devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.