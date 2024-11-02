“İkinci El Araç Fırsatları! 1 Milyon TL’lik Araba 850 Bine Düştü!”

İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARINDAKİ DURGUNLUK FİYATLARI ETKİLİYOR

İkinci el otomobil pazarında meydana gelen durgunluk, fiyatların düşmesine yol açtı. Bazı araçlar için yüzde 20’ye varan indirimler gözlemlenirken, galericiler 1 milyon TL’ye satılan bir aracın fiyatının şu anda 850 bin TL’ye kadar gerilediğini ifade ediyor. Uzmanlar, bu durumun geçici olduğunu ve yeni yıl itibarıyla fiyatların yeniden yükselebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI SUNUYOR

Son dönemlerde ikinci el otomobil pazarında yaşanan durgunluk ve düşen fiyatlar dikkat çekiyor. Galericiler, bu durumun alım fırsatı sunduğunu vurgularken, fiyatların yaklaşık 2 ay daha düşük kalacağı ve yılbaşından sonra yeniden yükseleceği tahmininde bulunuyorlar. Show Haber’de belirtilene göre, galericilerin açıklamaları şöyle: “Herkes fiyatlarını geriye doğru çekti. Piyasa bir yıldır bayağı sıkışık durumda.” Galericiler, “Yüzde 10, yüzde 15, aracına göre yüzde 20’ye kadar fiyatları geri çektik” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca, “Krediye ulaşımdaki zorluk ve faizlerin yükseklik durumu çok etkili oldu. Araç almak isteyenler bu noktada alım işlemlerini durdurmuş durumda” diyorlar. Fiyatların düşüşünü bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken galericiler, bu durumun uzun sürmeyeceğini, fiyatların yılbaşında tam tersine döneceğini belirtiyorlar.

ALICILAR İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT

Galericiler, mevcut durumu alıcılar için eşsiz bir fırsat olarak tanımlıyorlar. Özellikle yeni yıl ile birlikte fiyatların yeniden yükselebileceğinden, araç almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar. Otomotiv sektörünü yakından takip eden uzmanlar, fiyatların kısa vadede daha da düşebileceğini, ancak uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Uzmanlar, alıcıların bütçelerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak karar vermelerinin önemli olduğunu vurguluyor.