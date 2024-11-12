İkinci El Araç Fiyat Farkı Artıyor

İKİNCİ EL ARAÇLARA YÖNELİŞ ARTIYOR

İkinci el ve sıfır otomobil arasındaki büyük fiyat farklılığı, vatandaşları ikinci el otomobil alımına yönlendiriyor. Sıfır araçların fiyatlarına sürekli zam yapılırken, krediye erişim giderek zorlaşıyor. Ancak ikinci el otomobil pazarında durum tam tersi bir seyir izliyor. Vatandaş, mevcut aracının üzerine bir miktar ekleyerek takasla yeni bir aracın sahibi olabiliyor.

YENİ ARAÇLARA ULAŞIM ZORLAŞIYOR

Sıfır otomobillere yapılan zamlar, özellikle ekonomik koşullar göz önüne alındığında, vatandaşların yeni araç edinme isteğini azaltıyor. İnsanlar, daha uygun fiyatlardan dolayı ikinci el pazarına yöneliyor. Bu, aynı zamanda ikinci el araç talebini de artırıyor.

KREDİ KOŞULLARI VE İKİNCİ EL PAZARI

Son dönemlerde kredi almak zorlaştığı için, insanlar elindeki araçları değerlendirerek ikinci el otomobile geçiş yapmayı tercih ediyor. Bu durum, ikinci el otomobil pazarında yaşanan hareketliliği daha da artırıyor. Vatandaşlar, mevcut araçlarını takas ederek istedikleri otomobile daha kolay ulaşma buluyor.