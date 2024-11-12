İkinci El Araç Fiyatları Düşüşte Devam Ediyor

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI ETKİSİ

Sadece 2 yıl önce düşük faiz politikası ve sıfır araçta yaşanan tedarik sorunları nedeniyle ikinci el araç fiyatları, sıfır kilometre araç fiyatlarını geride bırakmıştı. Ancak günümüzde marka ve modele bağlı olarak sıfır araç fiyatları “plaka takılınca” gerileyerek yüzde 15-20 seviyesinde değer kaybı yaşamaya başladı. Son 1 yılda tedarik sorunlarının çözülmesi, GSR2 paketinin getirdiği ek maliyetler ve yüksek vergi yükü sebebiyle sıfır araç fiyatları artarken, ikinci elle arasındaki fark günden güne açılıyor.

İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş sayesinde artık sıfır kilometre araç fiyatıyla, ikinci elde lüks araç almak mümkün hale geliyor. Örneğin, sıfır kilometre Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic fiyatına 2019 model BMW 118i, Fiat Egea 1.6 MultiJet fiyatına 2018 model Mercedes CLA 180d, Hyundai Bayon fiyatına 2013 model Range Rover Evoque alınabiliyor. Son dönemin gözde SUV’u Chery Tiggo 8 Pro Max, ikinci elde yüzde 15 değer kaybı yaşarken, doğuştan elektrikli olan Tesla ve Togg gibi araçların değer kaybı ortalama yüzde 8-10 ile daha düşük seyrediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAKİ DEĞER KAYBI

Opel Corsa-e, Peugeot 308-e ve Opel Astra-e gibi içten yanmalı alternatiflere sahip elektrikli araçlarda ise değer kaybı yüzde 20 gibi yüksek seviyelere ulaşıyor. Sıfır kilometre elektrikli araçlardaki düşük ÖTV avantajı, en dikkat çekici şekilde Mercedes EQS ile Mercedes S Serisi arasında 10 milyon TL’ye yakın bir farkla kendisini gösteriyor.