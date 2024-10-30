“İkinci El Araç Fiyatlarında 20% Düşüş!”

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞLER

Ülke genelinde ikinci el araç fiyatları üzerine yoğun bir ilgi bulunuyor. Malatya’daki esnaflar, ikinci el araç piyasasında yüzde 20’lere varan fiyat düşüşlerine rağmen satışların istenilen düzeye ulaşmadığını ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu. Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent, yüksek faiz oranlarının satışların olumsuz etkilediğini belirtti. Malatya esnafı, fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşanmasına rağmen satışların beklenildiği gibi olmadığına dikkat çekti ve bu düşüşlerin araç almanın tam zamanı olduğunu vurguladı.

FAİZ ORANLARININ ETKİLERİ

Galeri esnafı, sektörde dalgalanmaların piyasalara olumsuz yansıdığını, özellikle yüksek faizlerin satışları zora soktuğunu belirtti. Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent, sektörün mevcut durumunu değerlendirirken, yılın son iki ayına odaklanıldığını ve umutla beklediklerini açıkladı. Ekonomik koşullar, kredi imkanları ve tüketicilerin satın alma gücü, ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatları doğrudan etkilemekte. Artan talep ya da azalan arz, fiyatların yükselişine neden olabiliyor.

YENİ ARAÇ FİYATLARININ ETKİSİ

Yeni otomobil fiyatlarındaki artışlar, ikinci el araç fiyatlarını da etkiliyor. Yüksek maliyetli yeni araçlar, tüketicilerin daha uygun fiyatlı ikinci el araçlara yönelmesine sebep olarak, ikinci el piyasasını sıfır piyasayla benzer seviyelere getirebiliyor. 2024 yılında araba pazarındaki olumsuzluklar ve yüksek enflasyon, 2025 yılında fiyatların düşeceği beklentisini artırsa da, GSR yönetmeliği çerçevesinde sıfır araba fiyatlarının üretiminde maliyet artışı yaşanması dikkat çekiyor. Yeni teknolojik sistemlerin eklenmesi, önümüzdeki süreçte araç maliyetlerinin artmasına yol açabilir ve bu durum, 2025’te fiyatlarda bir düşüş yaşanmasının beklenmediği anlamına geliyor.