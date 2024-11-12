İkinci El Araç Ticareti Canlanıyor!

İKİNCİ EL OTOMOBİL YÜKSELİŞİ

İkinci el ve sıfır otomobiller arasındaki büyük fiyat farkı, vatandaşların tercihini ikinci el otomobillerden yana kullanmasına neden oluyor. Sıfır araçların fiyatları sürekli artarken, krediye ulaşımın zorluğu da tüketicileri olumsuz etkiliyor. İkinci el otomobil alımında ise durum tam tersi bir seyir izliyor. Bireyler, sahip oldukları araçların üzerine belirli bir miktar ekleyerek takas yöntemini kullanarak yeni araç alabiliyor. İkinci el piyasasındaki durgunluk şu an yerini canlı bir harekete bırakmış durumda.

GALERİCİLERDEN DEĞERLENDİRME

İkinci el otomobil pazarındaki bu hareketliliği, kredilerin daha cazip hale geleceği açıklamasıyla beraber galericiler artmasını bekliyor. Galerici Yavuz Çiftçi, yaptığı değerlendirmede “Bunun sebebi sıfır otomobil ile ikinci el otomobil arasındaki fiyat makasının açılması. Yüksek kredi faizleri, vatandaşların sıfır araç almak yerine ikinci el otomobile yönelmesine yol açıyor. İkinci el otomobillerin fiyatları ortalama 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor. Çoğu vatandaş kendi aracıyla takas yaparak 200-300 bin TL ekleyip yeni bir araç alıyor. Bu yüzden ikinci el otomobil almak daha cazip hale geldi. Krediye erişim oldukça zor. Ancak bu durum, ikinci el otomobil fiyatlarının artış göstermesini beklemiyoruz. Önceden yaşanan yapay artışların tekrar olmayacağını düşünüyorum. Tüketicilerin acele etmesine gerek yok, zira galericilerde yeterli miktarda araç mevcut” ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZLERİNİN ETKİSİ

Çiftçi, “Eğer kredi faizleri önümüzdeki dönemlerde cazip hale gelirse, ikinci el otomobil pazarında engeller ortadan kalkacaktır. Fiyatlar yine stabil kalır. Devletimiz, bu sektörde deneyimsiz kişilerin rol almasını engelleyen adımlar attı ve artık bu işleri ancak uzman kişiler gerçekleştirebilir” diye belirtti.