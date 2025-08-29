İkinci El Araçlarda Tuzağa Dikkat!

DOLANDIRICILARIN YENİ STRATEJİLERİ

Dolandırıcılar, alıcı rolüne bürünerek satıcılarla iletişim kuruyor. Güven elde etmek adına “kapora göndereceğiz” vaadinde bulunuyor ve banking üzerinden dolandırıcılık tuzaklarını devreye sokuyor. Satıcılar, aceleyle hareket ederek dikkat etmeden onay verdikleri işlemler sonucunda, paralarını kendi hesaplarından dolandırıcıların hesabına aktarıyor.

ALDATMA TAKTİKLERİ

Dolandırıcı, satıcıyla iletişimde bulunarak aracı almak istediğini ve kapora ödemesi yapmak için banka uygulaması kullanacağını belirtiyor. Satıcı, karşı taraftan para geleceğini düşünürken aslında tamamen ters bir durumla karşılaşıyor. Onay vermeye yönlendiren bir “ödeme isteği” bildirimi alıyor. Bu bildirimlerdeki ifadeler genellikle kafa karıştırıcı oluyor ve satıcıyı yanılmasına neden oluyor. Bildirimi dikkatlice okumadan onay veren kişi, farkında olmadan kendi hesabından büyük miktarda parayı dolandırıcının hesabına gönderiyor. Mağdurlar durumu anladıklarında genellikle geç kalmış oluyor. İşlem, kullanıcının kendi rızasıyla onayladığı için bankalar duruma müdahale edemiyor.

UZMANLARDAN UYARI

Birçok kişi bu dolandırıcılık yöntemiyle mağdur duruma düşerken, bazıları hesaplarından 10 bin, bazıları ise 50 bin lira kaybettiklerini aktarıyor. Bankalara başvuran mağdurlar ise benzer bir cevapla karşılaşıyor: “İşlem, sizin onayınızla gerçekleştiği için iptal edemiyoruz.” Uzmanlar, bu dolandırıcılık yönteminin teknik bir sistem açığı değil, tamamen kullanıcıların dikkatsizliğini hedef aldığını belirtiyor. “Vatandaşlar kapora ödemelerinde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemleri tercih etmeli. Ödeme isteği bildirimleri dikkatlice incelenmeli. Dikkatsizlik, dolandırıcıların en büyük kozu haline geliyor.” diyorlar. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklara maruz kalınmaması için banka aplikasyonundaki ‘Ödeme İste’ özelliğinin kapatılmasını veya dikkatli bir şekilde kullanılmasını öneriyor.