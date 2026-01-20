İkinci El Araçlarda Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Change

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, ikinci el otomobil satışında ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerini kaleme aldı. Yurt dışından getirilen, trafiğe çıkmaya elverişli olmayan araçların numaralarının sahte olarak basıldığını belirten Ağırel, “Üstelik bu arabalar noterden satılıyor, muayeneden geçiyor, ruhsatı düzenleniyor ve trafiğe rahatlıkla çıkıyor.” ifadelerini kullandı. Ağırel, otomotiv sektöründe yaşanan dolandırıcılık uygulamalarını detaylandırdı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ DETAYLANDIRILIYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi aktaran Ağırel, şu bilgileri verdi: “İddianameye göre dosyanın merkezinde ‘change’ olarak bilinen yöntem var. Ağır hasarlı, hurda ya da trafiğe çıkması yasak olan araçlar ile çalıntı ya da yurt dışından ülkemize ithal edilen araçlar birleştiriliyor. Bu birleştirme, sanıldığı gibi basit bir parça değişimi değil; şasi ve motor numaraları üzerinden gerçekleştirilen bir kimlik değişikliği. Yani araç kullanıma hazır, ancak kimlik başkasına ait.”

ARAÇ GİRİŞLERİ İNCELENİYOR

Savcılık tespitlerine göre bazı araçların Kapıkule, İpsala gibi sınır kapılarından Türkiye’ye girişi yapıldığı kaydedildi. Bu araçların bir kısmının yabancı plakalı, diğer bir kısmının ise Türkiye’de hiç kaydedilmesi mümkün olmayan yapıda olduğu vurgulandı. Normal koşullarda bu araçların ya gümrükte kalması ya da parçalarına ayrılarak işlem görmesi gerektiğini belirten Ağırel, ancak dile getirilen bilgilere göre bu araçların Türkiye’de daha önce kaydı bulunan, benzer marka ve modelde ağır hasarlı araçlarla “eşleştirildiğini” ifade etti.