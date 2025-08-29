İkinci El Araçta Yeni Tuzak!

DOLANDIRICI YÖNTEMLERİNİ KULLANANLAR

Dolandırıcılar, alıcı kimliğine bürünerek satıcılarla iletişime geçiyor ve güven sağlamak adına “kapora göndereceğiz” sözünü veriyor. Bunun ardından bankacılık işlemleri üzerinden tuzaklarını devreye sokuyorlar. Satıcıların aceleci davranarak dikkat etmeden onayladıkları işlemler sonucunda, paralar kendi hesaplarından dolandırıcıların hesaplarına aktarılmış oluyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ GERÇEKLEŞİYOR

İlk olarak satıcıyla iletişim kuran dolandırıcı, aracı almak istediğini belirtiyor ve kapora ödemesi için banka uygulamasını kullanacağını bildiriyor. Satıcı, karşı tarafa para gönderileceğini düşünürken, aslında bir “ödeme isteği” bildirimi alıyor. Bu bildirimler çoğunlukla kafa karıştırıcı ifadeler içeriyor ve satıcıyı yanıltıyor. Bildirimi dikkatlice okumadan onaylayan vatandaş, kendi hesabından büyük bir miktar parayı dolandırıcının hesabına aktarmış oluyor. Mağdurlar, durumu fark ettiklerinde ise çok geç kalıyorlar. Çünkü işlem, kullanıcının kendi rızasıyla onayladığı için bankalar bu duruma müdahale edemiyor.

KAYIP MİKTARLARI YÜKSEK OLUNCA

Birçok kişi bu yöntemle mağduriyet yaşamış durumda. Bazı insanlar hesaplarından 10 bin, bazıları ise 50 bin lira kaybettiklerini ifade ediyor. Bankaya başvuran mağdurlar, her seferinde aynı yanıtla karşılaşıyor: “İşlem sizin onayınızla gerçekleştiği için iptal edemiyoruz.” Uzmanlara göre bu dolandırıcılık şekli, teknik bir sistem açığına dayanmaz; tamamen kullanıcıların dikkatsizliklerini hedef alıyor. Uzmanlar, “Vatandaşlar kapora ödemelerinde EFT veya havale gibi güvenli yöntemleri tercih etmeli. ‘Ödeme İste’ bildirimlerini dikkatlice incelemeli. Dikkatsizlik, dolandırıcıların en büyük avantajı oluyor” şeklinde uyarılarda bulunuyor. Ayrıca uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklara maruz kalmamak için banka aplikasyonundan ‘Ödeme İste’ özelliğinin kapatılması veya bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguluyor.