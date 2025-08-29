İkinci El Araçta Yeni Tuzak!

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcılarla iletişime geçiyor ve güven kazanmak amacıyla “kapora göndereceğiz” vaadinde bulunuyor. Bu süreçte bankacılık yöntemlerini kullanarak tuzaklarını devreye sokuyorlar. Satıcılar, aceleci bir şekilde verilen onaylarla işlemleri kabul ettiğinde, paralar doğrudan dolandırıcıların hesaplarına aktarılıyor.

BANKALAR MÜDAHALE EDEMİYOR

Dolandırıcı, satıcıyla irtibat kurarak aracı almak istediğini ve kapora göndereceğini belirtiyor. Satıcı, bu süreçte karşı taraftan bir ödeme alacağını düşünürken aslında bir “ödeme isteği” bildirimi alıyor. Bu bildirimler, çoğu zaman kafa karıştırıcı olabiliyor ve satıcıyı yanıltıyor. Dikkatlice okumadan onay veren kullanıcı, farkında olmadan kendi hesabından büyük bir miktarı dolandırıcının hesabına aktarıyor. Ancak mağdurlar, durumu anladıklarında genellikle çok geç kalıyor çünkü işlemler, kullanıcının kendi rızasıyla onaylandığı için bankalar müdahale edemiyor.

Yapılan açıklamalara göre, birçok vatandaş bu dolandırıcılık yönteminden mağdur oldu. Bazı kişiler 10 bin, bazıları ise 50 bin lira gibi büyük meblaların kaybolduğunu aktarıyor. Bankaya başvuran mağdurlar ise aynı yanıtla karşılaşıyor: “İşlem sizin onayınızla gerçekleştiği için iptal edemiyoruz.” Uzmanlar, bu dolandırıcılık türünün teknik bir sistem açığı olmadığını, tamamen kullanıcıların dikkatsizliğini hedef alan bir yöntem olduğunu belirtiyor. “Vatandaşlar, kapora ödemelerinde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemleri tercih etmeli. ‘Ödeme İste’ bildirimleri dikkatlice incelenmeli. Dikkatsizlik dolandırıcıların en büyük kozu hâline geliyor” diyorlar. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı bankacılık uygulamalarında ‘Ödeme İste’ özelliğinin dikkatli kullanılmasını veya kapatılmasını öneriyor.