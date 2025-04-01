İkinci El İlanlarında Yeni Dönem Başlıyor

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı, şubat ayında uygulamaya soktuğu elektronik ilan doğrulama sisteminin kapsamını genişletiyor. Galericilerin, araç ilanı verebilmeleri için yetki belgesi alması gerekiyor. Bu yetki belgelerini temin edebilmeleri için ise 1 Nisan tarihine kadar süre tanındı. Süre sona erdi ve araç ilanlarında yeni bir dönem başlamış oldu.

ARAÇ İLANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Nisan ayıyla birlikte, galericilerin yetki belgesi zorunluluğu yalnızca 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtları için geçerli olacak. Diğer tüm taşıt ilanları için bu zorunluluğun 2 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SATIŞTA YENİ KURALLAR

Yetki belgesi, aracı kendisi satmak isteyen kişiler için gerekli değil. Ayrıca, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece akrabaları da aracın satışını gerçekleştirebiliyor. Bunun haricinde, başka bireylerin aracı ilan siteleri üzerinden satması mümkün olmayacak. Elektronik ilan doğrulama sistemi, yalnızca araçlarla sınırlı kalmayıp emlak ilanları için de devreye girmiş durumda. Kiralık ilanlar için 1 Ocak’ta yürürlüğe giren sistem, 7 Nisan itibarıyla satılık ilanlar için de geçerli olacak. Bu tarihten itibaren sadece mülk sahiplerinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler, satılık ilan girebilecek.