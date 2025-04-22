İkinci El Oto Pazarında Durgunluk Var

İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARINDA BEKLENEN HAREKETLİLİK OLUŞMUYOR

Yozgat’taki ikinci el otomobil pazarında Ramazan Bayramı sonrası satışların artması beklenirken, henüz ne satıcılar ne de alıcılar aradıklarını bulabiliyor. Sorgun ilçesinde her hafta Pazar günü kurulan ikinci el oto pazarında, çevre ilçelerden gelen yoğun ilgiye rağmen beklenen hareketlilik gerçekleşmedi. Erken saatlerde pazara gelen satıcılar, alıcıların çoğunlukla sadece fiyat sorduğunu, satışların ise istenen seviyede olmadığını ifade ediyor.

ALICILAR BÜTÇELERİNE UYGUN ARAÇ BULAMIYOR

Alıcılar, bütçelerine uygun araba bulamadıklarından şikayetçi. Ramazan ayı öncesinde zaten az olan hareketliliğin, bayram sonrası da canlanmadığı görülüyor. Satıcılar, fiyatların aşırı yükselmediğini, ancak alıcı taleplerinin düşük kaldığını söylemekte. Ek olarak, internet üzerinden araç satışlarının artması da pazardaki durgunluğun nedenleri arasında işaret ediliyor. Online platformlarda geniş seçenekler bulan vatandaşlar, fiziki pazarlara olan ilgilerini azaltmış durumda.

PİYASADA DURGUNLUK SÜRÜYOR

Oto kaporta ve galericilikle uğraşan Fuat Akdağ, “Ramazan’dan sonra biz oto ticaretinin alıp satımının hızlanacağını düşündük ama pek istediğimiz gibi de olmadı. Şu an piyasada çok hızlı bir düşüş ve durgunluk var. Bakan çok ama alan yok, maalesef böyle bir durgunluk var. Aslında pazar kalabalık ama müşteri bakıyor ve geçiyor, almıyor.” diyerek durumu özetliyor. İkinci el oto pazarına Yozgat merkezden gelen Mecnun Kaya ise, aracını “330 bin liraya satmayı düşündüğünü” belirtiyor ve bayram sonrası için umutlu olduğunu ifade ediyor.

ARAÇ SATIŞI İÇİN BEKLENTİLER VAR

Sorgun Aşağıcumafakılı köyünden gelen Mustafa Özdemir, “Benim 93 model Toros aracım var 15 senedir kullanıyorum. Eğer 100 bin lira veya 150 bin lira üste vereceğim bir araba bulabilirsem diye geldim ama piyasa gayet durgun” şeklinde konuşuyor. İkinci el oto pazarındaki satıcılar, önümüzdeki günlerde talebin artmasını umarken, alıcılar da bütçelerine uygun fiyatlı araçların pazara girmesini bekliyor.