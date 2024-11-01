“İkinci El Pazarında Volkswagen Liderliğini Sürdürüyor”

TÜRKİYE’DE İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARINDA VOLKSWAGEN LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin ikinci el otomobil pazarında son 8 ay içerisinde en fazla tercih edilen marka Volkswagen oldu. Yayınlanan verilere göre, Volkswagen, binek ve hafif ticari araç satışlarında rakiplerini geride bırakarak pazar liderliğini koruyor. Volkswagen’den sonra hangi araçların en çok tercih edildiği sorusu dikkat çekiyor. İkinci el araçlarda en çok tercih edilen modeller arasında Volkswagen dışında eylülde binek segmentinde Egea, hafif ticari segmentte ise Doblo öne çıkıyor.

Volkswagen’in son dönemlerdeki istikrarlı performansı, markanın pazar liderliğinin güçlenmesini sağlarken, Türkiye’nin ikinci el çevrim içi araç pazarında eylül ayında Volkswagen dışında en çok tercih edilen binek aracı Egea, hafif ticari aracı ise Doblo oldu. AA muhabirinin Indicata’nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan edindiği bilgilere göre, eylül ayında toplam 357 bin 56 kurumsal ilan yayımlandı. Bu ilanların sayılarına bakıldığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 düşüş yaşanırken, ağustos ayında ise yüzde 1 artış kaydedildi.

Eylül ayında en fazla tercih edilen hafif ticari araç modeli Doblo, 3 bin 984 satışla öne çıktı. Ardından Ford Tourneo Courier 3 bin 891 satışla ikinci, Fiat Fiorino ise 3 bin 511 satışla üçüncü olarak dikkat çekti. Binek araç segmentinde ise Fiat Egea, eylülde 7 bin 371 satışla en çok tercih edilen model oldu. Egea’yı takip eden modeller arasında Clio 6 bin 629, Passat 6 bin 339, Megane 6 bin 193, Corolla 4 bin 209, Focus 4 bin 38 ve Astra 3 bin 712 ile sıralandı.

İkinci el çevrim içi pazarda eylül ayında en çok tercih edilen otomobil markası 22 bin 241 satışla Volkswagen olduğu belirtildi. Volkswagen, ocak hariç son 8 ay boyunca yılın en çok tercih edilen markası olmaya devam etti. Volkswagen’in yakın takipçisi ise 20 bin 674 satışla Renault, 19 bin 749 satışla Fiat oldu. Satış sıralamasında Ford 15 bin 497 ile dördüncü, BMW 10 bin 374 ile beşinci sırada yer aldı. Ayrıca Opel 9 bin 831, Mercedes-Benz 9 bin 226, Peugeot 8 bin 729, Hyundai 7 bin 812 ve Toyota 6 bin 458 satışla ilk 10’da kendine yer buldu.