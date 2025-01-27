İkinci Elde Premium Araç Fırsatları Artıyor

ARTAN FİYATLAR VE GÜVENLİK EÇİPMANLARI

Yeni araç modellerinin ardı ardına tanıtılmasıyla birlikte, artan güvenlik ekipmanları, GSR2 zorunluluğu ve teknolojik araçların etkisiyle sıfır kilometre otomobillerde fiyatlar yüksek seviyelere geliyor. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, yüksek kredi faizlerinin sıfır kilometre araç fiyatlarını dengelediğini belirtirken, günümüz koşullarıyla sıfır kilometre bir kompakt otomobil fiyatına 5-15 yaş aralığında pek çok premium otomobil alternatifinin mevcut olduğunu duyurdu. Örneğin, mevcut sıfır Peugeot 308 fiyatıyla 2016 model bir Mercedes C180 veya 2014 model bir BMW 318i satın almak mümkün.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYAT TEMELLERİ

İkinci el otomobiller ile sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat farkı giderek açılırken birçok marka ve modelde avantajlı fiyatlar gözlemleniyor. Ancak Okan Erdem, 0-2 yaş arası otomobillerde belirgin bir fırsat bulunmadığını ifade ediyor. 2010-2020 yılları arasındaki lüks araçlar ise her ihtiyacı karşılayacak alternatifler sunuyor. Erdem, yeni otomobillerin teknoloji anlamında daha ileri olduğunu belirtiyor fakat eski lüks otomobillerin sunduğu kalite, işçilik, konfor ve performans seviyesine ulaşmadığını aktarıyor.

LÜKS ARAÇLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aşin Otomobil Genel Müdürü, lüks araçların aşırı bakım gerektirmediğini de vurguluyor. Sahibinden alınacak otomobillerin sahibiyle ilgili kullanım ve bakım alışkanlıklarının incelenmesinin önemine dikkat çekiyor. Merdiven altı galerilerde sıklıkla rastlanan lüks araçların geçmiş hasar ve arızalarının gizlenme riskine karşı uyarıda bulunarak, “Hem kozmetik hem de mekanik anlamda otomobili satışa hazır hale getirmiş, sattığı ürünün arkasında duran kurumsal şirketlerin tercih edilmesi, tüketicilerin mutlu bir alışveriş yapmasına vesile olur” diyor.

BAKIM ÜCRETLERİ VE GARANTİ KAYGISI

Sıfır kilometre otomobil satın alan birçok tüketici, Blok Muafiyeti Yasası’na rağmen üretici garantisini korumak için ilk üç yıl bakım işlemlerini yetkili servislerde yaptırmayı tercih ediyor. B ve C segmenti sıfır kilometre araçların yetkili servis bakımlarıyla, 5-15 yaş arası premium otomobillerin özel servislerde orijinal veya eşdeğer parçalarla yapılan periyodik bakımları benzer fiyat aralığında seyrediyor. C veya D segmenti lüks araçların periyodik bakımlarının maliyeti 10-12 bin TL arasında iken, motor hacmi yüksek E segmenti sedanlar veya SUV modellerin bakımlarının 15 bin TL’ye kadar çıkabildiği gözlemleniyor. Özel servislerde enflasyona rağmen saatlik işçilik ücretlerinin düşük seviyelerde kalması ise önemli bir etken.