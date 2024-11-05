İkinci Emeklilik İmkanı Polisleri Kapsıyor

YENİ EMEKLİLİK İMKANI SUNULDU

Yüz binlerce vatandaş için önemli bir gelişme yaşandı. İkinci emeklilik hakkı sunan yeni bir kanun teklifi TBMM’ye dün sunuldu. OYAK sistemine dayanan bu teklif, önemli düzenlemeleri içeriyor. İşte bu konuda dikkat çeken detaylar.

DÜZENLEME DETAYLARI

Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu düzenlemenin amacı cezasızlık algısını ortadan kaldırmak ve polis memurlarını da kapsayan maddeler sunmak. CNN Türk’te yer alan habere göre, askerlerin emeklilik fonu OYAK modeli polis teşkilatına da ikinci bir emeklilik maaşı sağlayacak.

TEKLİFTEKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

Teklif, emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımları ile birlikte ikinci bir emeklilik maaşı imkanı sunuyor. Emeklilik sonrası sağlanacak yardımlar, katılım kar payı adı altında gerçekleştirilecek. Ayrıca polis bakım ve yardım sandığı üyelerini kapsayan düzenlemeler de yer alıyor. 28 Aralık 2018’den önce göreve başlayan ve görevi süren polisler de bu düzenlemeden faydalanabilecek. Üyeler, emniyet teşkilatı mensupları arasında yer alırken, emekli olanlara katılım payı, kar payı ve ölüm yardımı sağlanacak. Teklifte özel güvenliklere yönelik düzenlemeler de bulunuyor.