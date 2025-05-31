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İkinci Grand Slam’de Sinner Yükseldi

JANNIK SINNER DÜNYA 1 NUMARASI OLARAK İLERLİYOR

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) kapsamında, tek erkeklerde dünya bir numarası Jannik Sinner dördüncü tura yükseldi. Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur mücadeleleri yapıldı. Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İtalyan tenisçi Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka’yı 6-0, 6-1 ve 6-2 setleriyle rahat bir şekilde 3-0 yenerek bir üst tura geçiş yaptı.

JESSICA PEGULA VE MIRRA ANDREEVA İLERLEME GÖSTERİYOR

Tek kadınlarda ise ABD’li Jessica Pegula, 3 numaralı seribaşı olarak eski Wimbledon şampiyonu Çek tenisçi Marketa Vondrousova’yı 3-6, 6-4 ve 6-2 setlerle 2-1 mağlup ederek dördüncü tura adını yazdırdı. Ayrıca Rus Mirra Andreeva, 6 numara olarak Kazak Yulia Putintseva’yı karşısında 6-3 ve 6-1 setlerle 2-0 galip geliyor.

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